НАСА ищет специалистов, которые утилизируют человеческие отходы на Луне

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) объявило о поиске космических ассенизаторов.

Оно готово заплатить 3 миллиона долларов инженерам, которые придумают способ утилизации отходов, оставленных американскими астронавтами на Луне.

На спутнике Земли сегодня находится 96 пластиковых пакетов с фекалиями, рвотой, мочой, а также использованными скафандрами.

Этот мусор лежит на поверхности Луны более полувека: мешки с отходами оставили члены миссии «Аполлон», чтобы освободить в модуле место и забрать с собой больше образцов лунной породы.

Как уточняется, астронавты в период космических миссий (с 1969 по 1972 год) высаживались на Луне 6 раз.

Поучаствовать в запущенном НАСА конкурсе может любой желающий инженер либо группа инженеров. Они в рамках конкурса должны представить самые оптимальные идеи для утилизации либо переработки фекалий и других человеческих отходов.

Авторы проекта отмечают, что цель миссии - не столько чистота на Луне, сколько методы по предотвращению будущего накопления неприятного «космического запаса».