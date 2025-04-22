НАСА ищет специалистов, которые утилизируют человеческие отходы на Луне

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) объявило о поиске космических ассенизаторов.
Оно готово заплатить 3 миллиона долларов инженерам, которые придумают способ утилизации отходов, оставленных американскими астронавтами на Луне.
На спутнике Земли сегодня находится 96 пластиковых пакетов с фекалиями, рвотой, мочой, а также использованными скафандрами.
Этот мусор лежит на поверхности Луны более полувека: мешки с отходами оставили члены миссии «Аполлон», чтобы освободить в модуле место и забрать с собой больше образцов лунной породы.
Как уточняется, астронавты в период космических миссий (с 1969 по 1972 год) высаживались на Луне 6 раз.
Поучаствовать в запущенном НАСА конкурсе может любой желающий инженер либо группа инженеров. Они в рамках конкурса должны представить самые оптимальные идеи для утилизации либо переработки фекалий и других человеческих отходов.
Авторы проекта отмечают, что цель миссии - не столько чистота на Луне, сколько методы по предотвращению будущего накопления неприятного «космического запаса».