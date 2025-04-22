Жительница Петербурга отсудила 1500 долларов за неправильный цвет гроба

16:22 2025-04-22
Жительница Петербурга отсудила 1500 долларов за неправильный цвет гроба

Суд учел, что похороны особо значимое событие, потому даже небольшие недостатки могут доставить серьезные переживания.

Компенсацию морального вреда в 120 тысяч российских рублей (около 1500 долларов) взыскали с ритуального агентства в Петербурге из-за неправильного цвета гроба. 

«Петербурженка смогла доказать в суде, что ритуальное агентство не выполнило последнюю волю ее умершего отца», - сообщили судебные приставы Московского района города, которые помогли россиянке в решении ее вопроса.

И уточнили, что ритуальная компания предоставила заявительнице гроб цвета, который отличался от указанного в договоре и являлся принципиальным для семьи покойного.

Согласно заключенному в 2023 году договору, ей должны были предоставить светлый гроб, что соответствовало последнему желанию ее отца.

Но в день похорон семье покойного прислали гроб темного цвета, и сотрудники агентства отказались от его замены, сославшись на отсутствие нужного изделия в наличии.

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