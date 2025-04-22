В Самаре заморозили кота Сусанина, чтобы воскресить через годы

17:28 2025-04-22
В Самаре заморозили кота Сусанина, чтобы воскресить через годы

Тело животного поместили в жидкий азот при температуре минус 196 °C, правда, технологий для «разморозки» и возврата его к жизни пока еще нет.

Самарский кот по кличке Сусанин в апреле 2025-го года стал одним из «пациентов» компании «КриоРус», которая занимается крионированием животных и людей.

Процедура начинается сразу же после смерти животного.

Представители компании считают, что «оживление криопациентов - только вопрос времени».

Криоконсервация животных в России становится распространенной практикой.

Стоимость услуги варьируется в зависимости от размера животного.

Заморозка небольшого кота хозяевам обходится примерно в 10 тысяч долларов, а для крупных собак цена может достигнуть и 40 тысяч евро.

В хранилищах «КриоРуса» на сегодняшний день находятся тела 100 человек и 72 животных.

Среди клиентов компании - граждане самых разных стран мира.

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