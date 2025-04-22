В Самаре заморозили кота Сусанина, чтобы воскресить через годы

Самарский кот по кличке Сусанин в апреле 2025-го года стал одним из «пациентов» компании «КриоРус», которая занимается крионированием животных и людей.
Процедура начинается сразу же после смерти животного.
Представители компании считают, что «оживление криопациентов - только вопрос времени».
Криоконсервация животных в России становится распространенной практикой.
Стоимость услуги варьируется в зависимости от размера животного.
Заморозка небольшого кота хозяевам обходится примерно в 10 тысяч долларов, а для крупных собак цена может достигнуть и 40 тысяч евро.
В хранилищах «КриоРуса» на сегодняшний день находятся тела 100 человек и 72 животных.
Среди клиентов компании - граждане самых разных стран мира.