В Каспийском море на необитаемом острове пропал российский ученый

Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области занимается поисками ученого с 19-го апреля.
«В поисковых мероприятиях задействованы один пограничный корабль и два гражданских катера. Поиски в настоящее время продолжаются», - сообщили представители ведомства.
Как сообщается, ученый пропал во время историко-географической экспедиции.
Океанологу Бухарицину - 76 лет. Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, заведующий Астраханской экспедиционной базой в том числе является ведущим океанологом Каспийской флотилии.