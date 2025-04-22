В Каспийском море на необитаемом острове пропал российский ученый

17:32 2025-04-22
В Каспийском море на необитаемом острове пропал российский ученый

Глава отделения Русского географического общества Астраханской области Петр Бухарицин исчез в районе острова Укатный во время экспедиции.

Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области занимается поисками ученого с 19-го апреля.

«В поисковых мероприятиях задействованы один пограничный корабль и два гражданских катера. Поиски в настоящее время продолжаются», - сообщили представители ведомства.

Как сообщается, ученый пропал во время историко-географической экспедиции.

Океанологу Бухарицину - 76 лет. Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, заведующий Астраханской экспедиционной базой в том числе является ведущим океанологом Каспийской флотилии.

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