Британке ампутировали руку из-за того, что ее поцарапала собака

При этом состоянии в конечностях ощущается хроническая боль, она становится сильнее после любой травмы. Для нее такой травмой стали царапины собаки.

Несмотря на физиотерапию в течение восьми месяцев, Хаддингтон не могла даже двигать рукой. По ее словам, боль была такой сильной, что она даже не могла ни на чем сосредоточиться, была в постоянной агонии. Потому и решилась на ампутацию.

«После я сразу почувствовала, что ко мне вернулась моя жизнь. Мне просто жаль людей, которые вынуждены переживать эту боль», - призналась англичанка.

У британки, кроме того, ампутирована и правая нога, причем тоже из-за этого диагноза. Женщина рассказала, что несколько лет назад она уронила на ногу флакон духов и тоже не смогла справиться с последующей болью.