Седые странники Австралии: дедушки и бабушки, которые выбирают жизнь на колесах

Средняя продолжительность жизни в Австралии - 85 лет, на пенсию здесь уходят в 56-65. Значит еще 20-30 лет можно жить в свое удовольствие.

Итак, многие австралийские пенсионеры сдают жилье в аренду, приобретают дом на колесах, чтобы путешествовать по стране. Сначала в планах провести в разъездах год-полтора, но очень часто путешествие затягивается лет на 10-15.

Появляться "седые странники" начали в двухтысячных. В 2016-ом их насчитывалось уже примерно 1-1,5 млн человек. В стране тогда было зарегистрировано 588 тысяч передвижных домиков. Каждый год их число растет примерно на 22 тыс.

Больших трат у них нет, потому что нет и больших запросов, живут старики скромно. Продукты покупают на заправках. Седые страннику ведут очень активный образ жизни, всем интересуются, участвуют во всевозможных мероприятиях, местных фестивалях.

Вскоре возле заправки вырастает самый настоящий передвижной городок, а это уже доход в казну местных. Поэтому они со своей стороны всячески завлекают странников, устраивая различные развлекательные события. В провинциальных городках и поселках просыпается жизнь.

Но сидеть сложа руки скучно, они привыкли работать, и им хочется. Странники много чего умеют, многие специалисты в своей области. Кто-то просто хорошо собирает урожай, может присмотреть за домом и хозяйством и так далее.

Так бабушки и дедушки часто застревают у какой-нибудь заправки надолго. За работу много не просят - им много не надо, и работают они скорее ради удовольствия.

Когда они устанут, просто соберутся и поедут дальше колесить по стране в поисках новых интересных мест и знакомств. Через полгодика странники могут снова где-то осесть на время. И так - пока ноги держат, а руки и голова работают.