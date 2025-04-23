В Стамбуле произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

16:11 2025-04-23
В Стамбуле произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

Представители власти Турции предупредили, что может последовать еще один толчок, люди боятся возвращаться домой.

Землетрясение с магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле в 12.49 среды 23 апреля. 

Оно стало одним из самых мощных землетрясений в 16-миллионном мегаполисе за последние годы.

По данным геологической службы США, очаг располагался на глубине менее 10 километров (эпицентр примерно в 40 км к юго-западу от Стамбула, в Мраморном море).

Глава МВД Али Ерликая на своей странице в X написал, что землетрясение "ощущалось в соседних провинциях" и пожелал "скорейшего выздоровления пострадавшим".

Как стало известно, во время землетрясения в Стамбуле, по данным управления губернатора турецкой столицы, пострадал 151 человек.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, в свою очередь, сообщил, что первичные проверки не выявили повреждений на автомагистралях, аэропортах, поездах и метро. Контрольные мероприятия продолжаются.

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