Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей

16:53 2025-04-23
Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей

По мнению исследователей, необычная конструкция появилась примерно в XVII-XVIII веках, хотя останки могут быть и старше на пару столетий.

Построенную из человеческих костей и черепов стену обнаружили археологи в ходе строительных работ под кафедральным собором Святого Бавона в городе Гент.

Ученые полагают, что кости и черепа могли быть взяты с кладбища при церкви и использована в качестве стройматериала для заполнения пустот.

Тем временам присуща практика извлечения старых захоронений для освобождения места для новых. Правда, причина, по которой кости использовали для строительства стены, до сих пор непонятна.

По одной из версий, люди таким образом пытались сохранить останки, чтобы не выбрасывать их, что считалось недопустимым. В ряде случаев кости переносили в специальные хранилища – оссуарии.

Эксперты планируют изъять кости из стены, чтобы провести дальнейший анализ и более детальное изучение.

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