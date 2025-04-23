В России вынесли приговор убийце музыканта Игоря Талькова

Рассматривал это дело Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Шляфману также предъявлено обвинение на покушение на убийство представителя исполнительницы Азизы Игоря Малахова.

Суд постановил назначить обвиняемому срок отбывания наказания в ИК общего режима. Срок начнется с момента его задержания на территории России и заключения его под стражу.

Прокурор просил ранее для обвиняемого 14-ти лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на полном оправдании.

Трагедия произошла еще в октябре 1991-го года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». Шляфман, будучи концертным директором Талькова, по версии следствия, пытался после конфликта из-за очередности выступлений застрелить Малахова из револьвера.

А в итоге смертельное ранение получил сам Тальков.

Шляфман в начале 1992-го года тайно выехал на Украину, а потом скрылся в Израиле, где и пребывает до настоящего времени.