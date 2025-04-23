В России вынесли приговор убийце музыканта Игоря Талькова

18:34 2025-04-23
В России вынесли приговор убийце музыканта Игоря Талькова

В убийстве обвинили бывшего директора певца Валерия Шляфмана, заочно его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Рассматривал это дело Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Шляфману также предъявлено обвинение на покушение на убийство представителя исполнительницы Азизы Игоря Малахова.

Суд постановил назначить обвиняемому срок отбывания наказания в ИК общего режима. Срок начнется с момента его задержания на территории России и заключения его под стражу.

Прокурор просил ранее для обвиняемого 14-ти лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на полном оправдании.

Трагедия произошла еще в октябре 1991-го года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». Шляфман, будучи концертным директором Талькова, по версии следствия, пытался после конфликта из-за очередности выступлений застрелить Малахова из револьвера.

А в итоге смертельное ранение получил сам Тальков.

Шляфман в начале 1992-го года тайно выехал на Украину, а потом скрылся в Израиле, где и пребывает до настоящего времени.

Инга Райтова
19:00

Инга Райтова

Мужчина вырвал незнакомому прохожему глаз, потому что ему не понравился вопрос
Мужчина вырвал незнакомому прохожему глаз, потому что ему не понравился вопрос Поздно вечером он шел по улице и решил проявить вежливость к человеку, который проходил мимо, но тот проявил неожиданную агрессию.
Инга Райтова
17:13

Инга Райтова

Покупатель случайно и дешево купил в сети рисунок знаменитости, который теперь продает в сто раз дороже
Покупатель случайно и дешево купил в сети рисунок знаменитости, который теперь продает в сто раз дороже Случайно купленная маленькая картина оказалась работой знаменитого художника-сюрреалиста из Бельгии Рене Магритта.
Инга Райтова
17:06

Инга Райтова

Школьник в Подмосковье поймал падавшего с 9-го этажа трехлетнего мальчика
Школьник в Подмосковье поймал падавшего с 9-го этажа трехлетнего мальчика Малыш выжил, у него диагностированы переломы ребер и ноги, а его спасителя наградили.
Инга Райтова
16:53

Инга Райтова

Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей
Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей По мнению исследователей, необычная конструкция появилась примерно в XVII-XVIII веках, хотя останки могут быть и старше на пару столетий.
Новости СМИ2
R-A-992526-27