Женщина в Таиланде поймала руками напавшую на нее кобру и доставила ее в больницу

Рептилия сразу атаковала тайку, женщина стала отбиваться от змеи ногами. После нескольких ударов она сумела прижать кобру к земле и схватить ее, однако змея в последний момент успела нанести глубокий укус в левую ногу женщины.

Родственники помогли добить змею и сразу организовали транспортировку пострадавшей в клинику прямо с коброй. Дорога заняла два с половиной часа.

Но, благодаря оперативным действиям родных, пострадавшая успела получить дозу противоядия. Врачи зафиксировали большие раны на колене и голени, но состояние пострадавшей стабилизировали.

Сама Супин уверена, что выжила благодаря своему хладнокровию и решительным действиям. Женщина туго перевязала укушенную ногу, чтобы замедлить распространение яда, и боролась за жизнь до последнего.

«В тот момент я думала лишь о своих детях и понимала: если не сражаться, шанса не будет», - поделилась Ванпхен.

Важную роль сыграл и тот факт, что родные доставили змею в больницу - это помогло медикам быстро подобрать правильное противоядие.