Родился в цыганском таборе, а умер в швейцарском особняке: интересные факты из жизни Чарли Чаплина

Мало кто знает, что великий Чаплин начинал жизнь в бедности, и детство было совсем не сахар. Отец-алкоголик, мать - душевнобольная, ранний развод родителей. Зарабатывать на жизнь пришлось с детских лет, и до 14 лет не умел читать.

Был левшой, прекрасно умел играть на скрипке, не зная нот, а также освоил фортепиано и виолончель. Сочинял музыку, получил "Оскара" за лучшие саундтреки к фильму "Огни рампы".

Корни Чарли уходят к цыганам, есть такая версия, но достоверных доказательств нет. По некоторым данным, "великий немой" появился на свет цыганской кибитке, в настоящем таборе, в семье бродячих артистов. Говорят, что тетка его была цыганской королевой.

Смерть свою Чарли встретил в швейцарском особняке, имея миллионы на счету, в кармане нашли записку с текстом - "я устал притворяться".

Кем он был на самом деле - комиком, философом? В кино изображал бродягу - смешного, нелепого, грустного, гордого, дерзкого - все характеры в одном лице. А какую пьесу он играл в жизни, какую роль Чаплин выбрал для себя за пределами сцены и камеры?.. Человек-загадка.

Смелости ему было не занимать, убеждений своих не скрывал, и в свое время не побоялся высмеять Гитлера, когда весь мир боялся вызвать гнев нацистов.

Чарли просто был человеком, который не мог занимать молчаливую позицию.

О себе он говорил так: я люблю гулять под дождем, потому что тогда никто не замечает моих слез. Его миссией было смешить и смеяться за всех, кто плачет.

Личная жизнь такая же яркая и наполненная страстями, иначе жить он не мог.

4 раза был женат. С первой познакомился, когда она еще была 12-летней девочкой. Последнюю жену выбрал в 56 лет, и ей тогда было всего 18.

Чаплин - многодетный отец, всего у знаменитого актера было 12 отпрысков. С его именем связано много пикантных историй - скандалы с несовершеннолетними, тайные аборты, угрозы, судебные разбирательства.

Девиз по жизни: ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы.

Чарли Чаплин оставил необычное завещание - он обещал 1 млн долларов мужчине, который сможет родить ребенка. Или тому, кто сможет выпустить изо рта шесть колец дыма, а седьмым пронзить их все насквозь. Никто с этим не справился. Он тоже не смог, хотя и был заядлым курильщиком.

Даже уход из жизни был символическим: умер в рождественскую ночь во сне.

Но и на этом приключения Чаплина не закончились, его тело было украдено прямо с кладбища, воры требовали за него выкуп. Идея провалилась, никто не дал им денег, не смотря на угрозы и шантаж.

Когда преступников нашли, тело похоронили второй раз, на этот раз залив могилу бетоном.

Он умел говорить молча, заставлял плакать сквозь смех. И все это Чарли Чаплин, человек-легенда.