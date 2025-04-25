Россияне рассказали, во сколько им обойдутся шашлыки, которыми они встретят майские праздники

28 процентов россиян планируют съесть свыше 600 граммов шашлыка.

27 процентов опрошенных респодентов уточнили, что намерены употребить до 300 граммов шашлыка, 17 процентов - до 200 граммов. А 16 процентов - полкило. Остальные участники опроса сообщили, что съедят до 400 граммов шашлыка.

При этом 32 процента граждан готовы выделить на одну порцию блюда от 1 500 до 3 000 российских рублей (от 18 до 36 долларов).

В 500 российских рублей (около 6 долларов) планирует уложиться 31 процент, а 21 процент рассчитывает на траты до 1 000 российских рублей (12 долларов). Еще 16 процентов хотят потратить не больше 300 российских рублей (около 4 долларов).

К слову, большинство планирует трапезничать в компании. 40 процентов опрошенных планируют отведать шашлык в компании 6-10 человек, 19 процентов - поделят на четверых, 16 процентов - на пятерых.

И только 1 процент опрошенных планирует съесть шашлык в одиночку.



Дважды жарить шашлык за все майские праздники хотят 27 процентов респондентов. А четверть опрошенных собираются делать это 8 выходных дней подряд!

Более половины используют для блюда свинину, 24 процента опрошенных выберут курицу, 8 процентов - баранину. Нашлись и те, кто будет готовить шашлык из рыбы и овощей.