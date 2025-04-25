Россияне рассказали, во сколько им обойдутся шашлыки, которыми они встретят майские праздники

15:42 2025-04-25
Россияне рассказали, во сколько им обойдутся шашлыки, которыми они встретят майские праздники

Как выяснилось, основной продукт для этого каждый выберет по своему вкусу, а лакомиться блюдом будет в компании.

28 процентов россиян планируют съесть свыше 600 граммов шашлыка.

27 процентов опрошенных респодентов уточнили, что намерены употребить до 300 граммов шашлыка, 17 процентов - до 200 граммов. А 16 процентов - полкило. Остальные участники опроса сообщили, что съедят до 400 граммов шашлыка.

При этом 32 процента граждан готовы выделить на одну порцию блюда от 1 500 до 3 000 российских рублей (от 18 до 36 долларов).

В 500 российских рублей (около 6 долларов) планирует уложиться 31 процент, а 21 процент рассчитывает на траты до 1 000 российских рублей (12 долларов). Еще 16 процентов хотят потратить не больше 300 российских рублей (около 4 долларов).

К слову, большинство планирует трапезничать в компании. 40 процентов опрошенных планируют отведать шашлык в компании 6-10 человек, 19 процентов - поделят на четверых, 16 процентов - на пятерых.

И только 1 процент опрошенных планирует съесть шашлык в одиночку.

Дважды жарить шашлык за все майские праздники хотят 27 процентов респондентов. А четверть опрошенных собираются делать это 8 выходных дней подряд!

Более половины используют для блюда свинину, 24 процента опрошенных выберут курицу, 8 процентов - баранину. Нашлись и те, кто будет готовить шашлык из рыбы и овощей.

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