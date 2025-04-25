Англичанин надел огромный костюм птицы и прошел в нем 85 километров, чтобы сделать заявление

46-летний любитель птиц заявил, что сам сделал свой костюм - из бамбука, муслина и полистирола. На это у него ушло 3 дня.

Высота костюма составила 2,7 метра, а длина клюва - все 3,6 метра.

Тревельян надел этот костюм и прошелся в таком виде по национальному парку Йоркшир-Дейлс. Путешествие длилось два дня, мужчина прошел более восьми десятков километров.

Тревельяна сопровождали родные и друзья. «В костюме было несложно ходить, он очень легкий», - рассказал мужчина.

Тревельян работает в природоохранных проектах. Он объяснил необычный выбор костюма любовью к кроншнепу, чья популяция в Великобритании стремительно падает. В стране осталось сейчас всего 58 тысяч особей этого вида.