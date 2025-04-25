Ученые назвали самую страшную опасность для человечества

Причину, которая уносит жизней больше, чем войны, болезни или наркотики в совокупности, выделили американские ученые.

Исследователи подчеркнули: человечество на самом деле постепенно разрушает само себя. Дело в том, что экологические проблемы часто становятся причиной различных заболеваний, которые в итоге приводят к ранней смерти.

К примеру, частицы выхлопных газов попадают в организм и распространяются с кровотоком. Шумовое или световое загрязнения - нарушают сон человека.

Человеческая деятельность также усиливает и глобальное потепление, создающее из-за высоких температур дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Сердце работает более интенсивно, и потому быстрее изнашивается, что ведет к преждевременной смерти.