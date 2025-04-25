В самолет попал рой комаров и заставил пассажиров молить о скорейшей посадке

В самолет авиакомпании IndiGo попал рой комаров и напугал пассажиров.

ЧП произошло на рейсе из Лакхнау в Дели (Индия). На попавших в сеть кадрах видно, как путешественники отмахиваются от назойливых насекомых, чешут кожу. А комары в это время кружат по салону и массово сидят на багажных полках.

Для борьбы с насекомыми пассажирам предложили лишь средство на основе лемонграсса.

«Аэропорты не могут заняться борьбой с насекомыми. Они ждут от пассажиров, что те просто будут к этому спокойно относиться, - посетовала одна из путешественниц.

Каким образом полчища комаров попали в салон лайнера, неизвестно.