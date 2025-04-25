Президент США хочет выплатой в 5 тысяч долларов за рождение ребенка стимулировать рождаемость

Администрация президента США Дональда Трампа планирует новые меры по повышению рождаемости в стране.

Одним из ключевых пунктов такой инициативы может стать выплата «бонуса за ребёнка» - 5000 долларов каждой женщине после родов. С каждым последующим рождением сумма будет увеличиваться.

Согласно источникам из Белого дома, обсуждаются и иные меры стимулирования, в том числе - налоговые льготы для родителей. Чем больше детей, тем больше семье полагается возврат от налогов.

Обсуждается и возможность резервировать 30 процентов правительственных стипендий для заявителей, состоящих в браке и имеющих детей.

Согласно данным, рождаемость в США с 2007 года стабильно снижается. Новая инициатива администрации Трампа нацелена на то, чтобы изменить ситуацию.