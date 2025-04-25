Многодетная испанка продала своего ребенка, а потом одумалась, но вернуть кроху назад не получилось

18:41 2025-04-25
Многодетная испанка продала своего ребенка, а потом одумалась, но вернуть кроху назад не получилось

За возврат малышки покупатели запросили большую сумму, чем отдали матери за девочку. Сделкой заинтересовалась полиция.

37-летняя жительница Испании продала свою новорожденную дочь бездетной паре.

Как сообщают СМИ, будучи беременной, на вечеринке в Мадриде женщина познакомилась с 24-летним молодым человеком и договорилась с ним о продаже будущего ребенка.

В день выписки из роддома девочку официально зарегистрировали, и в графе «отец» был записан молодой человек, купивший малышку. После испанец снял с карты 2 тысячи евро и передал роженице. Женщина вернулась в Мадрид без новорожденной.

Спустя месяц мать пожалела о содеянном и попросила вернуть ей дочь. Семья, которая приобрела ребенка, на сделку согласилась. Но при условии, что мать заплатит за возврат дочери 3 тысячи евро.

Тогда биологическая мать решила пойти в полицию с заявлением о краже ребенка.

Правоохранители задержали заявительницу, а еще - четырех участников процесса купли-продажи ребенка. Девочку поместили в социальное учреждение.

Как уточняют СМИ, кроме младенца у горе-матери есть еще шестеро детей, которых в 2022-м году у нее изъяла опека.

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