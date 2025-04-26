После операции турок забыл свой родной язык и заговорил на датском

67-летний Рахми Карадемир из турецкой Конье после операции и последовавшей за ней закупорки артерии забыл свой родной язык и стал говорить только на датском.

Врачи провели пациенту операцию на колене, а через 2 дня у него произошел паралич правой руки и ноги. После этого мужчина перестал разговаривать.

Медики после дополнительнеого исследования выяснили, что у Карадемира закупорена в мозгу крупная артерия. Доктора сразу удалили сгусток, мужчине стало лучше, но он внезапно он стал говорить на датском. При этом по-турецки не мог сказать ни слова.

Через переводчика пациент рассказал, что в голове у него только «датский».

Доктор Гекхан Оздемир рассказал, что такие случаи описаны в медицинской литературе, однако встречаются редко.

По его прогнозам, пострадавший в ближайшее время вновь заговорит на турецком.