Тайка провела свое расследование и задержала мужчину, дважды воровавшего прямо с веревки ее белье

15:55 2025-04-26
Тайка провела свое расследование и задержала мужчину, дважды воровавшего прямо с веревки ее белье

Жительница Таиланда смогла вычислить серийного вора, одолжив у своей матери трусы.

Первый такого рода инцидент произошел в ночь на 17 апреля в провинции Нонтхабури. Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения.

Он оставил мотоцикл возле дома 34-летней Канокван Шри, а потом проник на придомовую территорию, чтобы украсть ее белье, сушившиеся на веревках.

На следующее утро хозяйка лично разработала план, как поймать преступника с поличным, но собственным бельем решила не рисковать.

Трусы Канокван одолжила у своей 56-летней матери и в качестве приманки повесила их на веревку. В ее двор вор вернулся 22 апреля, на этот раз его четко засняла камера.

Женщина, таким образом узнала, кто ворует белье, и заявила об извращенце местной власти, попросив его вынести виновнику строгое предупреждение.

«Это тревожно и отвратительно. Лично я просто хочу, чтобы это наконец прекратилось. Никто не должен беспокоиться, что их белье исчезнет с веревки», - заявила тайка.

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