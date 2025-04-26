Японские ученые и NASA назвали дату конца жизни Земли

16:46 2025-04-26
Японские ученые и NASA назвали дату конца жизни Земли

Главной угрозой жизни станет Солнце, которое будет расширяться, увеличивая яркость, что сделает планету непригодной для жизни через миллиард лет.

Специалисты японского университета Тохо совместно с NASA рассчитали, что к 1 000 002 021 году может исчезнуть жизнь на нашей планете.

Ранее риски ученые связывали с мощными солнечными бурями, которые могут разрушать атмосферу, провоцировать скачки температуры и очень резкое снижение уровня кислорода.

Но новое исследование сместило этот фокус на долгосрочные процессы - испарение океанов и необратимые изменения климата, которые произойдут из-за эволюции Солнца.

По мнению исследователей, спасти человечество могут технологии замкнутого цикла. Это - системы, генерирующие в искусственных средах кислород и воду.

Альтернативой станет межпланетная миграция, то есть переселение на другие небесные тела. Ученые допускают, что цивилизация за 999 999 996 лет достигнет уровня, который необходим для колонизации новых миров.

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