Из-за забастовки мусоровозов улицы Мадрида тонут в бытовых отходах

19:12 2025-04-26
Из-за забастовки мусоровозов улицы Мадрида тонут в бытовых отходах

Жители города жалуются на растущее зловоние, опасаются масштабного размножения мух, жуков, грызунов, а также риска заражения.

Контейнеры и урны в испанском Мадриде заполнены полностью и продолжают обрастать установленных вокруг мешками с мусором.

Проблема коснулась даже тех мест, которые посещают туристы.

А возникла она из-за забастовки компаний, которые занимаются вывозом мусора. Работники этих служб требуют повышения оплаты и улучшения условий труда, хотят стабильности и внесения в коллективный договор более благоприятных изменений.

Переговоры между профсоюзами и заинтересованными компаниями пока не увенчались успехом.

По данным муниципалитета, в ходе забастовки компании не предоставляют даже половины требуемого сервиса по уборке бытовых отходов.

Накопленный мусор в городе по правилам должен собираться и вывозиться раз в 2 дня. За их нарушение компаниям грозит штраф.

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