Японец украл на выставке мед и получил за это элитный подарок

Однако, как сообщают СМИ, мужчина избежит ответственности. В секретариате Кыргызстана заявили, что руководство павильона не будет предъявлять претензий к посетителю.

Более того - киргизы решили вручить 83-летнему японцу элитный подарок.

В секретариате уточнили, что любителю сладости вручили один из самых лучших и дорогих сортов меда, который обычно дарят высокопоставленным гостям.

Мужчина, кроме того, получил сувениры и другие подарки. Японец после такого отношения к себе лично посетил павильон Кыргызстана и принес официальные извинения за свой поступок.

Уточняется, что цена украденной продукции составила свыше 4 тысяч сомов (около 45 долларов).