Японка в порыве ревности отрубила бойфренду безымянный палец

15:41 2025-04-27
Японка в порыве ревности отрубила бойфренду безымянный палец

Пара познакомилась в соцсетях два года назад. Вместе они прожили почти год, и за это время не раз консультировались с полицией из-за проблем в отношениях.

23-летнюю Саки Сато из города Осако арестовали после того, как ее возлюбленный обратился в полицию.

Он рассказал, что избранница напала на него, заподозрив в неверности. И - отрубила топориком безымянный палец, «чтобы он не мог жениться на другой».

Японка обвинения отвергла, заявив, что молодой человек отрубил себе палец сам. Сато предъявлены обвинения о нападении по трем статьям.

Кроме того, прибывшие в дом молодых людей полицейские заявили, что смартфон и сберкнижка мужчины были заперты в сейфе его возлюбленной.

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