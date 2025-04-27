В Австралии полтора года искали таксу, а она все это время жила на необитаемом острове

Звездой мировых СМИ стала австралийская такса Валери после 529 дней выживания на необитаемом острове.

«Валери благополучно спасена и чувствует себя хорошо», - пишут СМИ со ссылкой на организацию, которая полтора года занималась поисками собаки.

Такса исчезла в ноябре 2023 года. Ее хозяева Джорджия Гарднер и Джош Фишлоук взяли любимицу на природу. Когда они разбили лагерь, Валери оставили в вольере на время рыбалки, но она оттуда смогла выбраться.

Пара искала питомца пять дней, но безуспешно. Вскоре о пропавшей собаке с розовым ошейником стали сообщать местные жители, а спасательная служба Kangala Wildlife Rescue объявила о начале операции по ее поиску.

После 18-ти месяцев усилий Валери удалось поймать, и она возвращается к своим владельцам.

Спасатели подчеркнули: хотя Валери пережила много трудностей, чувствует себя сейчас хорошо и готова вернуться к спокойной жизни в доме.