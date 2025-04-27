Письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за рекордную сумму

За 400 тысяч долларов продали на аукционе письмо выжившего пассажира "Титаника".

Путешествовавший на этом корабле первым классом полковник Арчибальд Грейс в своем послании высказал свои первые впечатления о судне.

Письмо-карточка датируется 10 апреля 1912 года.

"Это прекрасный корабль, однако я дождусь конца путешествия, прежде чем вынесу окончательное о нем суждение", - отмечает автор послания.

Лот продан на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире. Его купили за цену, которая в 5 раз превысила ожидаемую.