Письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за рекордную сумму

За 400 тысяч долларов продали на аукционе письмо выжившего пассажира "Титаника".
Путешествовавший на этом корабле первым классом полковник Арчибальд Грейс в своем послании высказал свои первые впечатления о судне.
Письмо-карточка датируется 10 апреля 1912 года.
"Это прекрасный корабль, однако я дождусь конца путешествия, прежде чем вынесу окончательное о нем суждение", - отмечает автор послания.
Лот продан на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире. Его купили за цену, которая в 5 раз превысила ожидаемую.