Жена вернулась неожиданно: мужчина в Подмосковье спрятал любовницу за окном

Жители подмосковного Видного стали невольными свидетелями супружеской измены и мужской находчивости в щекотливой ситуации.

По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на козырек из окна своей квартиры на втором этаже, нежно обнял стоявшую в проёме окна девушку, поднял ее и поставил возле себя. А затем снова вернулся в квартиру.

Любопытствующие прохожие несколько часов наблюдали за тем, как дама в пальто прогуливается по крыше банка, которая и является козырьком здания, осторожно заглядывает в светящееся окно и что-то пишет в телефоне.

Правда, наблюдатели пропустили финал: нимфа так же неожиданно исчезла, как и появилась.

Соседи мужа и жену из этой квартиры знают, как счастливую влюбленную пару. Молодые сыграли свадьбу в минувшем году.

Жене 33 года, муж чуть моложе. У девушки свой бизнес: она является директором флористической студии, а благоверный работает грузчиком.

Он также участвует в любительских боях без правил, увлекается ЗОЖ. В соцсетях мужчина скрывает лицо супруги: на фото лишь снимки, где она его целует либо обнимает.