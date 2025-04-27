Мировой океан уже прошел критическую отметку, чем это грозит человечеству

Экологи решили установить, насколько высоко в ближайшие 250 лет поднимется вода в Мировом океане.

Ученые опросили более ста экспертов, углубленно изучающих проблему. Ключевым вопросом исследователей был прогноз по подъему уровня воды в разных сценариях влияния углекислого газа.

Даже при худшем раскладе предполагается, что к 2100 году подъем составит всего 1,1 метра. Но данные опроса свидетельствуют, что данный показатель может достичь 1,3 метра еще до конца нынешнего столетия.

А в 2300-му - дойдет до пяти метров, отметили ученые. При таком раскладе многие крупные города могут уйти под воду.