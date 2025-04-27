Мировой океан уже прошел критическую отметку, чем это грозит человечеству

18:23 2025-04-27
Мировой океан уже прошел критическую отметку, чем это грозит человечеству

Опрос специалистов показал, что ученые ситуацию описывают, как гораздо более пессимистичную, чем группа специалистов по климатическим изменениям при ООН.

Экологи решили установить, насколько высоко в ближайшие 250 лет поднимется вода в Мировом океане.

Ученые опросили более ста экспертов, углубленно изучающих проблему. Ключевым вопросом исследователей был прогноз по подъему уровня воды в разных сценариях влияния углекислого газа.

Даже при худшем раскладе предполагается, что к 2100 году подъем составит всего 1,1 метра. Но данные опроса свидетельствуют, что данный показатель может достичь 1,3 метра еще до конца нынешнего столетия.

А в 2300-му - дойдет до пяти метров, отметили ученые. При таком раскладе многие крупные города могут уйти под воду. 

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