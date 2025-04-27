В Германии продается вилла заместителя Гитлера

В 1936 году заместитель Гитлера приобрел на берегу Северного моря участок за символическую сумму - всего за 1 рейхсмарку за квадратный метр.

По его поручению покупку оформила его вторая жена, актриса Эмми Геринг.

К слову, земля к ней перешла от наследников еврейского предпринимателя Бернарда Хайльбрунна, вдову которого нацисты насильственно отправили в психиатрическую клинику, а её дети бежали из страны.

Историки не могут установить, получили ли еврейские наследники хоть некие деньги за участок, но в архивах сохранились документы о конфискации «еврейского имущества».