В Германии продается вилла заместителя Гитлера

В 1936 году заместитель Гитлера приобрел на берегу Северного моря участок за символическую сумму - всего за 1 рейхсмарку за квадратный метр.
По его поручению покупку оформила его вторая жена, актриса Эмми Геринг.
К слову, земля к ней перешла от наследников еврейского предпринимателя Бернарда Хайльбрунна, вдову которого нацисты насильственно отправили в психиатрическую клинику, а её дети бежали из страны.
Историки не могут установить, получили ли еврейские наследники хоть некие деньги за участок, но в архивах сохранились документы о конфискации «еврейского имущества».
По заказу Эмми Геринг на участке у самого моря был построен дом Min Lütten. В нем 200 квадратных метров: три спальни и три ванные комнаты.
В 1957 году Эмми продала виллу промышленнику Паулю Альфу.
Затем собственность переходила из рук в руки, а в 2019 году её купил мультимиллионер Ханс Нольте, заплатив за недвижимость 8,7 миллиона евро.