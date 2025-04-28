Каким образом рост школьника влияет на его успеваемость

09:51 2025-04-28
Каким образом рост школьника влияет на его успеваемость

Как выяснилось, более высокие дети показывают лучшие результаты, чем ученики более низкого роста.

Неожиданную взаимосвязь между ростом школьников и их успеваемостью обнаружили американские ученые.

Команда исследователей проанализировала данные 500 тысяч подростков и обнаружила, что 2,5 процента самых высоких учащихся на 18–19 процентов стандартного отклонения опережают самых низких. Данная разница сопоставима с эффектом дополнительных занятий и тренингов.

Особенно заметна связь роста с успехами оказалась при обучении английскому языку. Выделяющиеся ростом среди одноклассников дети показывали лучшие результаты.

Попытки объяснить этот феномен лучшим здоровьем более высоких детей успехом не увенчались, а учет таких факторов, как ожирение и посещаемость, только усилил выявленную корреляцию.

Условия раннего детства (питание, уход), конечно, на обе переменные влияют, однако они не полностью объясняют обнаруженную связь.

Исследователи отметили, что выявленные ими различия хотя статистически и значимы, но относительно малы. Но они способны накапливаться со временем, потенциально отражаясь на будущие образовательные и карьерные траектории.

Эта работа ученых открывает новые вопросы о том, как на школьный опыт детей влияют их физические характеристики. Ученые намерены изучить, сохраняется ли такая закономерность в условиях дистанционного обучения, где рост менее заметен.

admin
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