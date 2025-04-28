Пациенту с болезнью Стивена Хокинга вживили чип Илона Маска

Третьим человеком на Земле, получившим чип Neuralink, стал житель штата американского штата Аризона по имени Брэдфорд Смит.

Мужчина страдает из-за своего заболевания почти полным параличом ног. Но теперь у Смита появилась возможность взаимодействовать с компьютером и набирать текст, который синтезируется в речь.

Брэдфорд Смит, используя возможности нового импланта, в социальной сети X поделился информацией о своем статусе. Он заявил, что стал первым человеком с БАС, а также первым неговорящим пользователем чипа Neuralink.

Основатель и владелец компании Илон Маск через социальные сети призвал пользователей к общению со Смитом.

Сам Брэдфорд описывает выражает удовлетворение текущим положением дел. Он уточнил, что его тело почти полностью обездвижено, за исключением небольшого контроля над уголками рта и глазами. Он также зависим от аппарата ИВЛ для поддержания жизнедеятельности.

Боковой амиотрофический склероз - редкое, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется поражением двигательных нейронов.

Один из самых известных людей на Земле, страдавших от этого недуга, был физик-теоретик из Британии Стивен Хокинг, скончавшийся в 2018-м году.