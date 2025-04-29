Молодёжь отказывается от электромобилей

Интерес жителей США к электромобилям в 2025-м году заметно упал. Если, согласно опросу, в 2023-м 59 процентов респондентов либо владели, либо планировали купить электрокар, то теперь таковых уже 51 процент.

При этом 47 процентов опрошенных заявили, что не собираются покупать электромобиль.

Распределение среди заинтересованных лиц выглядит так: 3 процента владеют электрокарами, 8 процентов всерьез рассматривают такую покупку, 40 процентов - допускают возможность покупки в перспективе.

Падение интереса сопровождается ростом количества людей, которые категорически против перехода на электромобили.

Эксперты назвали несколько причин снижения интереса. По их мнению, это - страх остаться без зарядки, недостаток развитой инфраструктуры.

Не на последнем месте и политические факторы, которые включают рост тарифов на импортные электромобили, приостановку проектов по расширению зарядных сетей и скандалы вокруг Илона Маска (это повлияло на восприятие Tesla).

Особенно сильно падение интереса наблюдается у молодых американцев и жителей западных штатов.

При этом среди либерально настроенных американцев и сторонников Демократической партии поддержка электромобилей довольно высока (78 процентов и 71 процент соответственно). У консерваторов и республиканцев этот показатель составляет 31 процент.

Несмотря на снижение интереса в целом, продажи электромобилей в Америке продолжают расти. Скажем, в последнем квартале 2024-го года реализовано более 365 тысяч BEV, что на 15 процентов больше по сравнению с 2023-м годом.