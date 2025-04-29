Amazon налаживает интернет в космосе

13:19 2025-04-29
Amazon налаживает интернет в космосе

Компания отправила на орбиту свои первые аппараты системы спутникового интернета Kuipe.

Космический оператор United Launch Alliance, который является совместным предприятием концернов Boeing и Lockheed Martin), в ночь на 29 апреля осуществил пуск ракеты-носителя Atlas V.

Она вывела на орбиту 27 аппаратов системы спутникового интернета Kuiper, созданный компанией Amazon Джеффа Безоса.

Миссия KA-01 - первая в истории проекта Kuiper, за исключением успешного тестового запуска двух спутников-прототипов в октябре 2023-го года.

Ракета-носитель вместе со спутниками стартовала в 2 часа 1 минуту (по московскому времени) с площадки SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск оказался успешным - примерно через 18 минут после старта все спутники Kuiper выведены на низкую околоземную орбиту.

Ранее в Amazon отмечали, что проект Kuiper гарантирует доступ к интернету пользователям и компаниям в США, и не только. Отмечалось, что услугами системы смогут воспользоваться и сотовые операторы.

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