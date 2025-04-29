Хабиб Нурмагомедов заключил пари на 60 тысяч долларов с бывшим бойцом UFC

13:36 2025-04-29
Хабиб Нурмагомедов заключил пари на 60 тысяч долларов с бывшим бойцом UFC

Зубайра Тухугов поспорил с о своими коллегами, что сможет значительно похудеть к июлю 2025-го года.

Если это спортсмену не удастся, он отдаст по миллиону российских рублей Махачеву, Нурмагомедову, а часть суммы переведет на благотворительность.

К середине лета вес Зубайры Тухугова должен сократиться с 90 килограммов до 82 килограммов. Пари заключено на 5 миллионов российских рублей (около 60 тысяч долларов).

Если Тухугов проиграет, он отдаст по миллиону Махачеву, Нурмагомедову и еще некому Мухаммаду. Оставшуюся часть суммы экс-боец переведет на благотворительность.

34‑летний Тухугов одержал двадцать побед, пережил шесть поражений, а один бой свел вничью. В марте 2023-го года Тухугов был отчислен из UFC. Он выступал в промоушене с 2014-го года и за это время провел девять поединков.

В своем последнем бою на турнире UFC 284 в австралийском Перте 12 февраля 2023-го года Тухугов уступил бразильцу Элвесу Бреннеру раздельным решением судей.

А за сутки до поединка спортсмен провалил взвешивание. Он не сумел уложиться в лимит легкой весовой категории (до 70,3 килограмма), перевес составил 600 граммов.

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