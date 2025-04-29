Петросян через суд выписал из московской квартиры старшую дочь

Иск юмориста Евгения Петросяна к 56-летней дочери Викторине Петросянц удовлетворил Хамовнический суд Москвы.

Петросян требовал, чтобы наследницу от первого брака выписали из московской квартиры на Ростовской набережной. Суд артист выиграл, и женщину из квартиры в ближайшее время выпишут.

Признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой Петросян решил в 2024-м году.

Ранее адвокат дочери Петросяна Мария Бродская отмечала, что отец и дочь сегодня находятся в напряженных отношениях.

По словам защитницы, женщина живет и работает в России и к тому же исправно оплачивала коммунальные платежи за спорную квартиру.