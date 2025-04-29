Под Мозырем рыбак поймал 2-метрового сома

Неожиданный и очень крупный трофей принес мозырскому рыболову очередной выезд на реку Припять.

На спиннинг мужчина поймал гигантского сома, длина которого оказалась свыше 2 метров.

«26 апреля с кумом рыбачили на Припяти в окрестностях Мозырского района.

Поклевка произошла около 8-ми вечера и стало понятно: на крючке сидит крупный сом.

Вываживание длилось около получаса, в течение этого времени рыба не поддавалась, пытаясь уйти назад в глубину.

Сдался сом совсем обессилевшим и глотнувшим воздуха.

После этого я смог подтянуть его к берегу, а кум лишь с третьей попытки вытянул гиганта из воды»,

- поделился своей историей рыбак Федор.