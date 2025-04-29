Под Мозырем рыбак поймал 2-метрового сома

14:04 2025-04-29
Под Мозырем рыбак поймал 2-метрового сома
Так выглядит абсолютно счастливый человек

После замеров и не очень продолжительной фотосессии гиганта из реки Припять отпустили на свободу.

Неожиданный и очень крупный трофей принес мозырскому рыболову очередной выезд на реку Припять.

На спиннинг мужчина поймал гигантского сома, длина которого оказалась свыше 2 метров.

«26 апреля с кумом рыбачили на Припяти в окрестностях Мозырского района.

Поклевка произошла около 8-ми вечера и стало понятно: на крючке сидит крупный сом.

Вываживание длилось около получаса, в течение этого времени рыба не поддавалась, пытаясь уйти назад в глубину.

Сдался сом совсем обессилевшим и глотнувшим воздуха.

После этого я смог подтянуть его к берегу, а кум лишь с третьей попытки вытянул гиганта из воды»,

- поделился своей историей рыбак Федор.

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Сома поймали на 5,5-дюймовый слаг в цвете «арбуз» на офсете с цветной чебурашкой массой 22 грамма и шнуром на спиннинге 0,18 миллиметра.

По словам мужчины, попытки взвесить рыбы на электронных весах успехом не увенчались, и они ограничились измерением добычи рулеткой.

Длина трофейного сома составила 202 сантиметра.

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