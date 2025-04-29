Россиянка из-за ревности сбила на машине своего сожителя и отправила фото пострадавшего экс-жене

34-летняя жительница Подмосковья подозревается в покушении на убийство 46-летнего бывшего сожителя.

ЧП произошло в коттеджном поселке Истринского городского округа.

С пострадавшим ревнивая дама познакомилась в феврале 2022-го года, а весной 2024-го года у пары родился сын. Но позже по ряду причин стали жить отдельно.

Мужчина стал приглашать для романтических встреч свою давнюю знакомую. Когда их вместе застала мать ребенка любвеобильного россиянина, разгорелся скандал.

Незваную гостью попросили уехать. Она села в машину и газанула в сторону бывшего.

Пострадавшему в больнице ампутировали правую ногу до середины голени, а на левой ноге диагностировали переломы. Виновницу ЧП задержали. Ее сына теперь будет воспитывать бабушка со стороны матери.

Как стало известно позже, ревнивая мадам что после наезда сфотографировала жертву и послала снимок одной из его бывших жен. Свой поступок она объяснила местью за сломанную жизнь.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство, и ей придется ответить за этот поступок перед законом.