Земля ускоряет свое вращение, это может вызвать проблемы в навигации и системах связи

Специалисты в конце июня 2022 года зафиксировали новый рекорд: Земля полный оборот совершила на 1,59 миллисекунды быстрее, чем обычно.

Ранее подобный случай был отмечен в июле 2020-го года, когда сутки стали короче нормы на 1,4602 миллисекунды.

Среди вероятных факторов называются процессы в атмосфере, перемещения вод в океанах, а также - перераспределение массы самой планеты и смещение географических полюсов.

Хотя скорость вращения выросла незначительно, это может создать сложности для современных технологий.

Дело в том, что большинство навигационных устройств, в том числе GPS, для точной синхронизации времени используют атомные часы, а эти приборы возможное ускорение вращения Земли не учитывают.

И даже малейшее расхождение способно вызвать ошибки в расчетах положения, отклонение может достигать на экваторе 26 сантиметров. Кроме того, могут возникнуть и проблемы в работе систем связи, компьютеров и смартфонов, которые тоже зависят от точного времени.

На данный момент непонятно, будет ли это ускорение постоянным. Если такая тенденция сохранится, то учёным потребуется вводить отрицательные високосные секунды, чтобы скорректировать мировое время.