В Голландии мальчик повредил в музее картину за 50 млн евро

Несовершеннолетний посетитель роттердамского музея Бойманса-ван Бёнингена непреднамеренно повредил работу художника Марка Ротко, оценочная стоимость полотна составляет около 50 млн евро.
Повреждено полотно «Серый, оранжевый на бордовом, №8». Американский мастер написал ее в 1960 году.
Как пояснили работники музея, ребёнок на незащищённом участке основного слоя краски оставил неглубокие повреждения.
Дефект эксперты классифицировали, как незначительный.
Сотрудники учреждения отметили, что сейчас реставраторы анализируют масштаб вмешательства, который необходим для восстановления арт-объекта. Затем произведение вернут в экспозицию.