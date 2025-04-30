Певица Sia призналась, зачем скрывает свое лицо

Австралийская исполнительница Sia объяснила, почему во время публичных выступлений скрывает свое лицо.

Музыкант призналась, что таким образом она хочет вернуть поп-музыке утраченный ранее элемент - загадочность.

«Десять- двенадцать лет я была певицей, которая не имела большого успеха. Я была алкоголиком, наркоманом, но затем стала вести трезвую жизнь и осознала, что не хочу больше быть артисткой. Дело в том, что, когда я стала популярной, моя жизнь дестабилизировалась», - поделилась Sia.

Как сообщают СМИ, звезда не так давно сделала подтяжку лица и стала появляться на публике без своего знаменитого парика.