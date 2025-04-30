ФСБ рассекретила архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера

Новые архивные документы, которые касаются деталей самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, рассекретило ФСБ России.

Документы опубликованы на сайте ведомства.

В частности, там указывается, что опергруппы «Смерш» задержали людей из ближайшего окружения Гитлера.

В их числе были командующий обороной Берлина, генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг. Там же был взят и личный пилот фюрера, командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Баур.

Кроме того, в бункере находился начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер и многие другие.