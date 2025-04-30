Трамп хочет восстановить на службе людей, которых уволил Маск

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть некоторые сокращения, которые провел Илон Макс на посту главы DOGE.

«Есть вещи, которые рассматриваю прямо сейчас. Мы обнаружили много фактов мошенничества, и покончили с этим», - отметил американский лидер. И добавил, что оценивает работу департамента по повышению эффективности работы правительства.

По его словам, департамент Маска выявил многочисленные факты необоснованных расходов и мошенничества в федеральных агентствах, счет идет на миллиарды долларов.

Ранее стало известно, что с мая предприниматель Илон Маск сократит свое участие в работе возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства.