В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле

Первый подобный кратер был замечен на Ямале в 2014-м году.

Его ширина составляет порядка 20 метров. После этого на Ямале и соседнем Гыданском полуострове появилось еще с десяток аналогичных ям в земле.

Точного объяснения этому явлению пока нет.

По одной из версий, это могло произойти из-за того, что из земли поднимается копившийся там многие годы газ.

Курганы в таком случае могут представлять для местных жителей опасность, потому что газ - ядовитый. Кроме того, он вносит негативную лепту в глобальное потепление.