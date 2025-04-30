В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле

10:36 2025-04-30
В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле

Больше десятка лет подряд здесь стали появляться необычные курганы, которые лопаются и образуют обширные кратеры.

Первый подобный кратер был замечен на Ямале в 2014-м году.

Его ширина составляет порядка 20 метров. После этого на Ямале и соседнем Гыданском полуострове появилось еще с десяток аналогичных ям в земле.

Точного объяснения этому явлению пока нет.

По одной из версий, это могло произойти из-за того, что из земли поднимается копившийся там многие годы газ.

Курганы в таком случае могут представлять для местных жителей опасность, потому что газ - ядовитый. Кроме того, он вносит негативную лепту в глобальное потепление.

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