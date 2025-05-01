Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

13:26 2025-05-01
Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

Об этом он сообщил после того, как один из участников марафона "Знание. Первые" озвучил соответствующее предложение.

глава государства подчеркнул, что решение о возвращении Волгограду названия Сталинград должны принимать жители региона.

В связи с этим президент заявил, что нужно узнать мнение большинства по данному поводу.

Путин также отметил, что во многих европейских странах площади и проспекты с названием Сталинград так и не переименовали.

В марте прошлого года глава городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что инициативные группы начали проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как бы они отнеслись к идее переименовать город обратно в Сталинград.

Однако администрация Волгограда заявляла, что непричастна к этой инициативе.

В Кремле также указывали, что не ведут таких обсуждений.

Путин 29 апреля 2025 года подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград.

Такое решение было принято президентом с целью увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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