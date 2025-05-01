С момента премьеры телесериала «Бандитский Петербург» прошло 25 лет

Ее завершал соавтор Андрея Константинова Игорь Шушарин. Сериал сняли по мотивам романов Андрея Константинова.

Незадолго до своей смерти, в ноябре 2023 года, Андрей Константинов планировал вернуться к образу своего любимого персонажа — бывшего военного переводчика и журналиста Андрея Обнорского.

В сериале его роль сыграл актер Александр Домогаров.

Как вспоминал Шушарин, в 2023 году Андрей Константинов, параллельно работая над киносценарием «Живая вода», разрабатывал новую криминальную историю для Обнорского в стиле «20 лет спустя».

События должны были перенестись в 2013 год в Петербург, в журналистское Агентство под руководством 50-летнего Обнорского, пишет «Фонтанка».

Андрей Константинов начал работу в формате сценария. Это давало возможность заострить и уделить больше внимания сюжету и диалогам.

Автор считал, что если сохранить в главных ролях Александра Домогарова и Евгению Крюкову и сделать для них увлекательную историю, итог может оказаться достойным, несмотря на то, что поздние продолжения популярных проектов редко завоевывают любовь зрителей.

В середине ноября Андрей Константинов разработал концепцию первой серии с экспозицией персонажей, которые уже полюбились аудитории, однако постарели на двадцать лет.

Он подробно объяснил свою задумку Шушарину во время видеоконференции, которую соавтор записал на диктофон и пообещал оформить материал и дополнить его к концу года.

Когда 13 декабря Игорь Шушарин узнал о кончине Андрея Константинова, он работал над очередным эпизодом сценария.

Шушарин осознавал, что делать новую историю об Обнорском без участия ее автора неправильно.

Однако он выполнил обещание и закончил серию к Новогодним праздникам.