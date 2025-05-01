С момента премьеры телесериала «Бандитский Петербург» прошло 25 лет

14:40 2025-05-01
С момента премьеры телесериала «Бандитский Петербург» прошло 25 лет

Первая серия вышла в эфир 1 мая 2000 года. Теперь опубликовали черновики последней творческой задумки автора под рабочим названием «Серебряный возраст журналиста Обнорского».

Ее завершал соавтор Андрея Константинова Игорь Шушарин. Сериал сняли по мотивам романов Андрея Константинова.

Незадолго до своей смерти, в ноябре 2023 года, Андрей Константинов планировал вернуться к образу своего любимого персонажа — бывшего военного переводчика и журналиста Андрея Обнорского.

В сериале его роль сыграл актер Александр Домогаров.

Как вспоминал Шушарин, в 2023 году Андрей Константинов, параллельно работая над киносценарием «Живая вода», разрабатывал новую криминальную историю для Обнорского в стиле «20 лет спустя».

События должны были перенестись в 2013 год в Петербург, в журналистское Агентство под руководством 50-летнего Обнорского, пишет «Фонтанка».

Андрей Константинов начал работу в формате сценария. Это давало возможность заострить и уделить больше внимания сюжету и диалогам.

Автор считал, что если сохранить в главных ролях Александра Домогарова и Евгению Крюкову и сделать для них увлекательную историю, итог может оказаться достойным, несмотря на то, что поздние продолжения популярных проектов редко завоевывают любовь зрителей.

В середине ноября Андрей Константинов разработал концепцию первой серии с экспозицией персонажей, которые уже полюбились аудитории, однако постарели на двадцать лет.

Он подробно объяснил свою задумку Шушарину во время видеоконференции, которую соавтор записал на диктофон и пообещал оформить материал и дополнить его к концу года.

Когда 13 декабря Игорь Шушарин узнал о кончине Андрея Константинова, он работал над очередным эпизодом сценария.

Шушарин осознавал, что делать новую историю об Обнорском без участия ее автора неправильно.

Однако он выполнил обещание и закончил серию к Новогодним праздникам.

admin
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