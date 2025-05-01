Змея остановила самый загруженный маршрут поездов в Японии, вызвав короткое замыкание

Последствия инцидента оказались особенно ощутимыми, учитывая, что в Японии сейчас проходит «Золотая неделя» - период национальных праздников, когда миллионы людей активно перемещаются по стране, путешествуя к родственникам или отправляясь в туристические поездки.

Несмотря на остановку движения, электроснабжение вагонов поездов было сохранено, обеспечивая работу освещения и кондиционеров.

Один из пассажиров, регулярно пользующихся «Синкансэном», отметил, что впервые столкнулся с задержкой, вызванной отключением электроэнергии.