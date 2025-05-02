Самому старому автомобилю, который до сих пор ездит, уже 131 год

00:02 2025-05-02
Самому старому автомобилю, который до сих пор ездит, уже 131 год

Речь идет о знаменитом ретрокаре каретного типа Benz Victoria, выпущенном в 1894 г. и разработанном Карлом Бенцем.

Машина до сих пор в отличном техническом состоянии, она зарегистрирована в местной автоинспекции и может спокойно проехать по улицам города, удивляя и восхищая прохожих.

Раньше раритетное авто находилось в частной коллекции, владел им создатель автомобильного музея Карл-Хайнц Рекопф, проживавший в городке Айнбек в Саксонии. Когда он умер в 2021 году, уникальный экземпляр достался по наследству одному из сыновей Рекопфа.

У этой удивительной машины есть госномера стандартного образца. В 2019 году она успешно прошла техосмотр и получила официальное разрешение на эксплуатацию. Правда, ограничения все же есть.

Машина не оснащена электроосвещением, у нее нет указателей поворота, поэтому на ней разрешено ездить только в светлое время суток. Водителю предписано обязательное использование специального сигнального жезла, чтобы обозначать свои маневры на дороге.

Сколько стоит самый старый автомобиль в мире? Даже маститые автоэксперты затрудняются ответить на этот вопрос. Прежний хозяин Карл-Хайнц Рекопф никогда не собирался продавать своего любимца и даже не пытался ни с кем обсуждать цену.

Если говорить о примерной стоимости, то она может составлять десятки миллионов долларов.

Интересный факт

Вторым владельцем раритетного автомобиля был Александр Гютерманн, он получил машину от Карла Бенца. Именно Александру Гютерманну был выписан первый в мире зарегистрированный документально штраф. Водитель превысил скорость, разогнавшись до 29 км/ч.

admin
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