Трамп объявил 8 мая Днём Победы США во Второй мировой войне

15:44 2025-05-02
Трамп объявил 8 мая Днём Победы США во Второй мировой войне

Глава Белого дома объявил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению американского лидера, Соединенные Штаты никогда не отмечали его, потому что не было лидеров, которые умеют это делать.

При этом Трамп нашел громкое, но, мягко говоря, спорное объяснение этому решению.

Ведь, по словам президента, цитата, «США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, несравнимо больше».

Трамп не впервые присваивает Соединенным Штатам главную роль в уничтожении фашизма в Европе.

Так, выступая на церемонии выпуска в военной академии в Вест-Пойнте в 2020 году, он громко заявил, что именно США победили нацизм, и при этом даже не упомянул СССР.

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