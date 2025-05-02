Поджигателю травы из Забайкалья грозит миллионный штраф или тюремное заключение

15:51 2025-05-02
Поджигателю травы из Забайкалья грозит миллионный штраф или тюремное заключение

Полицейские установили предполагаемого виновника крупного лесного пожара. В результате поджога сухой травы выгорело более 100 га леса.

Возгорание произошло в Читинском районе недалеко от села Бургень.

Сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение только на третий день.

По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджёг сухую траву вокруг зимовья и на поле.

Потеряв контроль над огнём, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии,

— рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ущерб от пожара оценили в 152 000 российских рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Подозреваемому грозит штраф на сумму от 1 до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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