TikTok хочет построить в Финляндии дата-центр за 1 млрд евро

Строительство центра обработки данных стоимостью в 1 млрд евро планирует построить компания TikTok.

По словам министра по экономическим вопросам Финляндии Вилле Рюдмана, представитель TikTok недавно связались с ним, чтобы сообщить о таком намерении. "Для меня это оказалось полной неожиданностью", - признался чиновник.

При этом он отметил, что в отношении TikTok есть серьезные опасения, касающиеся безопасности сервиса. И подчеркнул, что это приложение запрещено на устройствах парламента и правительства страны.

5 апреля стало известно, что сделки по продаже активов социальной сети TikTok в США отменены по инициативе китайской стороны.

Причиной отказа власти Китая назвали введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин против КНР.