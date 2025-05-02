TikTok хочет построить в Финляндии дата-центр за 1 млрд евро

16:00 2025-05-02
TikTok хочет построить в Финляндии дата-центр за 1 млрд евро

Министр экономики страны Рюдман при этом подчеркнул, что соцсеть запрещена для установки на телефоны парламентариев и представителей власти Финляндии.

Строительство центра обработки данных стоимостью в 1 млрд евро планирует построить компания TikTok.

По словам министра по экономическим вопросам Финляндии Вилле Рюдмана, представитель TikTok недавно связались с ним, чтобы сообщить о таком намерении. "Для меня это оказалось полной неожиданностью", - признался чиновник.

При этом он отметил, что в отношении TikTok есть серьезные опасения, касающиеся безопасности сервиса. И подчеркнул, что это приложение запрещено на устройствах парламента и правительства страны.

5 апреля стало известно, что сделки по продаже активов социальной сети TikTok в США отменены по инициативе китайской стороны.

Причиной отказа власти Китая назвали введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин против КНР.

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