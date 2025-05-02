Пара в США упала со своей кошкой со скалы высотой в 120 метров: люди погибли, а питомец выжил

16:17 2025-05-02
Пара в США упала со своей кошкой со скалы высотой в 120 метров: люди погибли, а питомец выжил

Домашнюю 12-летнюю любимицу назвали Мираж. Специалисты уверены, что она сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Трагическое ЧП произошло в в национальном парке Брайс-Каньон США на юге штата Юта.

58-летняя Бейли Крейн и 45-летний Мэтью Наннен путешествовали со своим котом и случайно все трое упали со смотровой площадки. По предварительной версии, это случилось из-за того, что пара перелезли через перила.

Находившееся в мягкой переноске домашнее животное спасатели обнаружили рядом с телами хозяев. Кошка, возраст которой 12 лет, после падения выжила, но получила переломы. 

«У кошки сломаны несколько ребер, а также кончики двух клыков, но в целом анализ крови у нее оказался нормальным. Животное ест и пьет самостоятельно», — рассказал сотрудник местного приюта.

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